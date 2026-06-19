Visite des collections d’histoire naturelle Châteaudun
mardi 21 juillet 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Visite des collections d’histoire naturelle
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez découvrir les animaux naturalisés du musée comment ont-ils été fait, quels sont leurs habitudes de vie et sont-ils menacés de disparition.
A partir de 8 ans.
Tarif d’entrée habituel du musée. .
Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 55 36 musee-chateaudun@wanadoo.fr
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English :
Come discover the museum’s taxidermy specimens: how were they made, what are their habits, and are they endangered?
L’événement Visite des collections d’histoire naturelle Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN
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