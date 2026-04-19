Spectacle automobile La Montée du Guichet Châteaudun
Spectacle automobile La Montée du Guichet Châteaudun dimanche 19 juillet 2026.
Châteaudun
Spectacle automobile La Montée du Guichet
Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Ecurie 28 et la ville de Châteaudun vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle édition de la Montée Historique du Guichet. Montée de côte sur 1000 m par des véhicules historiques d’avant 2002. Exposition de véhicules et animations sur la Place du 18 Octobre.
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Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Ecurie 28 and the town of Châteaudun invite you to this new edition of the Montée Historique du Guichet. A 1000 m hill climb by historic vehicles built before 2002. Vehicle exhibition and entertainment on the Place du 18 Octobre.
L’événement Spectacle automobile La Montée du Guichet Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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