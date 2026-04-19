Châteaudun

Spectacle automobile La Montée du Guichet

Place du 18 Octobre Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Ecurie 28 et la ville de Châteaudun vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle édition de la Montée Historique du Guichet. Montée de côte sur 1000 m par des véhicules historiques d’avant 2002. Exposition de véhicules et animations sur la Place du 18 Octobre.

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Place du 18 Octobre Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Ecurie 28 and the town of Châteaudun invite you to this new edition of the Montée Historique du Guichet. A 1000 m hill climb by historic vehicles built before 2002. Vehicle exhibition and entertainment on the Place du 18 Octobre.

L’événement Spectacle automobile La Montée du Guichet Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-16 par OT GRAND CHATEAUDUN