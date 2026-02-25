Animation Atelier d’écriture avec Elie Ramanankavana La Maison des Ecritures La Rochelle

Animation Atelier d’écriture avec Elie Ramanankavana

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Atelier d’écriture animé par le poète et auteur Elie Ramanankavana

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

Writing workshop led by poet and author Elie Ramanankavana

