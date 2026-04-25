Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey Maison des Écritures La Rochelle

La Rochelle

Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey

Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-19

Atelier d’écriture autour de l’exposition D’une Rive à l’Autre du Siècle , animé par la plasticienne et autrice Floriane Durey.

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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Writing workshop around the exhibition D’une Rive à l’Autre du Siècle , led by artist and author Floriane Durey.

L’événement Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle