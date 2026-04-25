Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey Maison des Écritures La Rochelle
Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey Maison des Écritures La Rochelle mardi 12 mai 2026.
La Rochelle
Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey
Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 20:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-19
Atelier d’écriture autour de l’exposition D’une Rive à l’Autre du Siècle , animé par la plasticienne et autrice Floriane Durey.
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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Writing workshop around the exhibition D’une Rive à l’Autre du Siècle , led by artist and author Floriane Durey.
L’événement Animation Atelier d’écriture avec Floriane Durey La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle
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