Animation, Atelier Vannerie Fillé

Animation, Atelier Vannerie

Ile Moulinsart Fillé Sarthe

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Création d’un panier danois Zarzo sur 1 journée avec Damien Lombard formateur vannerie

Durant ce stage, le stagiaire aura l’occasion d’apprendre certaines techniques de base de la vannerie à travers la réalisation d’un panier rond

Cependant, le but premier du stage est avant tout de faire découvrir et aimer l’art de la vannerie, c’est pourquoi le rythme de travail est adapté à chacun, selon sa dextérité, sa rapidité et que le plus important reste plaisir de créer et d’apprendre.

Le stage accueille 6 personnes maximum afin de permettre à l’animateur de suivre chacun individuellement tout au long de cette journée.

Il débute à 9 heures 30 le matin et se termine à 17 heures 30 environ, 1h30 à 2h étant prévue pour le repas de midi que chacun aura soin d’apporter.

Un temps de rangement de la salle est à prévoir à la fin de chaque journée.

Tout le matériel nécessaire est fourni par le formateur à chacun en début de stage et est repris à la fin sécateurs, poinçons, sellettes, osier…

Seul le panier rustique réalisé reste au bénéfice du stagiaire. Cependant, il est conseillé à chacun de se munir d’un pantalon épais, d’un tablier, d’un coussin, l’essentiel du stage se déroulant…assis !

Vous pouvez également venir avec votre matériel personnel si vous préférez. .

Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 17 14 98 natureetbalade72@gmail.com

English :

Creation of a Zarzo Danish basket over 1 day with Damien Lombard, basketry trainer

