Journée pêche du carnassier

Les Rouanneraies Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 08:45:00

fin : 2025-11-17 16:45:00

Date(s) :

2025-11-17 2025-12-06 2025-12-29

Journée pêche du carnassier sur plan d’eau de 13HA. Ce parcours est ouvert au public détenteur d’une carte de pêche pour des journées pêche arrêtées aux dates indiquées ci-après.

Pour éviter toute sur-fréquentation qui serait préjudiciable tant à la qualité de la pêche qu’à l’environnement, le nombre de participants est limité lors de chaque journée et une pré-inscription gratuite est requise auprès de la fédération. .

Les Rouanneraies Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01 accueil@peche72.fr

English :

Carnivore fishing day on a 13HA lake. This course is open to the public holding a fishing permit for fishing days scheduled on the dates indicated below.

German :

Angeltag für Raubfische auf einer Wasserfläche von 13 ha. Diese Strecke ist für die Öffentlichkeit zugänglich, die im Besitz eines Angelscheins ist, für Angeltage, die an den unten angegebenen Daten festgelegt werden.

Italiano :

Giornata di pesca al carnivoro su un lago 13HA. Questo corso è aperto al pubblico in possesso di una licenza di pesca per le giornate di pesca previste nelle date indicate di seguito.

Espanol :

Jornada de pesca carnívora en un lago 13HA. Este curso está abierto al público titular de una licencia de pesca para las jornadas de pesca programadas en las fechas indicadas a continuación.

L’événement Journée pêche du carnassier Fillé a été mis à jour le 2025-03-31 par OT Vallée de la Sarthe