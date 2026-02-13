Atelier Ça trompe l’oeil Fillé

Atelier Ça trompe l’oeil

D’avril à octobre 2026, l’île MoulinSart accueille une exposition de plein air des œuvres de l’artiste anglais Joseph Ford dans le cadre du festival Les Photographiques.

Passionné par la technique du trompe-l’œil, ce photographe l’explore avec humour dans sa série Invisible Jumpers, qui met en scène des humains ou des animaux vêtus de pulls en tricot leur permettant de se fondre dans le décor. Après une visite guidée de l’exposition, les enfants sont invités à pratiquer eux aussi l’art du trompe-l’œil dans les paysages de l’île MoulinSart au moyen de différentes techniques artistiques.

6€ par participant 6 ans et + durée 1h à 1h30 .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

From April to October 2026, MoulinSart Island will host an open-air exhibition of works by English artist Joseph Ford as part of the Les Photographiques festival.

