Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous au jardin partagé cueillette du Colibri, au 3 rue de Valenciennes au cœur de l’îlot d’habitation, pour des séances autour du jardinage au naturel et des aromatiques !Nous nous retrouvons 1 fois par mois, les mercredis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Pour cet été???? 1 juillet 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique???? 19 août 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatiqueCe jardin cueillette est à l’initiative de Nantes Métropole HabitatContact : Liam02 53 78 22 38

Jardin Cueillette du Colibri Nantes 44300

0253782238



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