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Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes

Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes mercredi 19 août 2026.

Lieu : Jardin Cueillette du Colibri

Adresse : 3 rue de valenciennes, nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:30 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Rendez-vous au jardin partagé cueillette du Colibri, au 3 rue de Valenciennes au cœur de l’îlot d’habitation, pour des séances autour du jardinage au naturel et des aromatiques !Nous nous retrouvons 1 fois par mois, les mercredis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Pour cet été???? 1 juillet 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique???? 19 août 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatiqueCe jardin cueillette est à l’initiative de Nantes Métropole HabitatContact : Liam02 53 78 22 38

Jardin Cueillette du Colibri Nantes 44300
0253782238


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