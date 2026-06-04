Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes
Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS Jardin Cueillette du Colibri Nantes mercredi 19 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous au jardin partagé cueillette du Colibri, au 3 rue de Valenciennes au cœur de l’îlot d’habitation, pour des séances autour du jardinage au naturel et des aromatiques !Nous nous retrouvons 1 fois par mois, les mercredis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à contacter l’association pour en savoir plus en amont de chaque atelier.Pour cet été???? 1 juillet 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatique???? 19 août 14h30 à 16h30 : entretien et découverte aromatiqueCe jardin cueillette est à l’initiative de Nantes Métropole HabitatContact : Liam02 53 78 22 38
Jardin Cueillette du Colibri Nantes 44300
0253782238
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