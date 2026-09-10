Animation au Musée des écoles, Musée des écoles, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Musée des écoles · Lille
Informations pratiques
Animation au Musée des écoles Samedi 3 octobre, 14h00 Musée des écoles Nord
Réservation au 07 66 90 03 29 – Tarif : 5,00€ / personne – 2,00€/enfant de 6 à 11 ans – Pas de lecteur de CB.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Vous découvrirez une classe à l’ancienne avec toute son ambiance, de cire, de craie, d’encre violette, de porte-plumes et buvards, ça vous intéresse ? Le Maître d’école vous expliquera ces objets d’autrefois et authentiques qui ont marqué votre enfance (ou celle de vos parents et grands-parents).
* N’hésitez pas, vous ferez une dictée à la plume et à l’encre violette, pour le fun. (challenge : entrée remboursée si 0 faute)
* En prime, vous verrez 1 expo intitulée : « Récompenses et punitions ».
* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.
Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}]
Si vous voulez revenir vous asseoir sur des bancs d’école, retrouver cette atmosphère de cire et d’encre, n’hésitez pas, vous pourrez faire une dictée à la plume et bien d’autres choses !
Guy Pioda
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