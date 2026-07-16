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Cinéma Jeune Public « Et si on retournait à la plage ? », Gare Saint Sauveur, Lille

mercredi 9 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur · Lille

Cinéma Jeune Public « Et si on retournait à la plage ? », Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Gare Saint Sauveur
Adresse
17 bd Jean Baptiste Lebas
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Cinéma Jeune Public « Et si on retournait à la plage ? » Mercredi 9 septembre, 14h15 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:15:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:15:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Déjà la rentrée, et si on retournait à la plage ? Une sélection de courts-métrages sous un décor ensoleillé, et un focus sur la lumière au cinéma !

APRÈS LA SÉANCE : Une discussion (45 min) sur les thèmatiques abordées dans les courts métrages et découverte des outils pour travailler la lumière au cinéma.

INFOS PRATIQUES :
À partir de 8 ans
Durée : 50 minutes de projection
GRATUIT

Groupes
Réservations obligatoires à : relations.publiques@lille3000.com ou au +33(0)3 28 52 20 01. Merci de bien vouloir vous présenter 15 minutes avant la séance.

Individuel
En accès libre, pas de réservation dans la limite des places disponibles. Tout enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « phone », « value »: « +33603739548 »}, {« type »: « email », « value »: « relations.publiques@lille3000.com »}] [{« link »: « mailto:relations.publiques@lille3000.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Cinéma Jeune Public « Et si on retournait à la plage ? » proposé par Le CAP

Et si on retournait à la plage

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