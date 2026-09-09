Rendez-vous jeunesse – sept/déc, Maison de la jeunesse, Lille

Informations pratiques

Rendez-vous jeunesse – sept/déc 9 septembre et 16 décembre Maison de la jeunesse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-16T14:00:00+01:00 – 2026-12-16T14:30:00+01:00

L’engagement citoyen16-25 ans

Mercredi 9 septembre de 14h à 16h

Prêt·e à t’engager ? Le service civique t’attend !

Présentation du service civique, de ses modalités et de ses possibilités.

Découvre les témoignages de volontaires et les missions à pourvoir sur Lille-Hellemmes-Lomme.

À travers cet échange, tu pourras :

Mieux connaître ce dispositif et ses possibilités.

Échanger avec des professionnels.

Trouver une mission ou la construire.

Être accompagné·e sur ton parcours individuel.

Challenge Aventure-Jeune 11-16 ans

Mercredi 28 octobre de 14h à 17h

Découvre la Maison de la Jeunesse et ses partenaires de façon ludique !

Une série d’épreuves mêlant activités physiques, réflexion, créativité et coopération t’attend !

Vis l’âge santé 14-29 ans

Mercredi 25 novembre de 14h à 17h

Prends soin de ta santé physique et mentale !

Envie d’en savoir plus sur ta santé, ton bien-être et les bons réflexes du quotidien ?

Viens découvrir des ateliers et des rencontres pour parler de santé physique, de santé mentale, de sport, d’alimentation et bien plus encore.

Peu importe ton parcours ou tes expériences, tu es le bienvenu ou la bienvenue !

La culture ça se cultive ! 11-17 ans

Mercredi 16 décembre de 14h à 16h

Monte sur scène, fais entendre ta voix ! Participe à un théâtre-forum où les sujets sont choisis avec les jeunes. Exprime-toi, échange, joue des situations du quotidien et imagine des solutions.

À travers le théâtre, tu pourras :

Développer ta confiance en toi et ton aisance à l’oral.

Donner ton avis et écouter celui des autres.

Apprendre à respecter les différences et les points de vue.

Réfléchir et débattre sur des sujets de société qui te concernent.

Découvrir un espace pour créer, s’exprimer et faire bouger les idées… tout en s’amusant !

Maison de la Jeunesse :

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Et les 1ers samedis du mois, de 10h à 12h (hors juillet et août).

Maison de la jeunesse 31 rue Fénelon Hellemmes Lille 59260 Nord Hauts-de-France

Retrouvez le programme de la Maison de la jeunesse de septembre à décembre…