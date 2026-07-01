FLAMENCO KIDS Cours de danse Flamenco enfants – Peña Estrella Flamenco à Lille Le plateau

Informations pratiques

La PEÑA ESTRELLA FLAMENCO à LILLE propose un cours hebdomadaire pour enfants (5 à 11 ans) de 17h30 à 18h15 les mercredis (hors vacances scolaires)

DATES 2026 – 2027 :

Du 9 septembre au 14 octobre 2026

Du 4 novembre 2026 au 16 décembre 2026

Du 6 janvier 2027 au 18 février 2027

Du 10 mars 2027 au 14 avril 2027

Du 21 avril 2027 au 26 mai 2027

Viens faire un essai sans engagement : 1er cours gratuit ! A bailar Niños Olé !

NB : Les cours organisés par la Peña Estrella sont tous donnés par des artistes confirmés, en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

FONCTIONNEMENT – TENUE

> Merci de vous présenter 5′ en AMONT DE CHAQUE COURS

> Les parents déposent les enfants à l’entrée de la salle de cours et reviennent à 18h15 les chercher (Aucun parent ne pourra rester et assister au cours pour ne pas perturber son déroulement)

> POUR LES ESSAIS : Tenue ample et chaussures plates.

La Peña Estrella promeut la culture Flamenco à Lille à travers des cours de Danse, chant, guitare et cajon, technique ainsi que des spectacles. Fondée par Patricia WARTELLE la « Mama » du Flamenco qui a soutenu cet art à Lille depuis 1984 à travers de nombreuses manifestations, c’est aujourd’hui sa fille Estrella qui a repris le Flambeau accompagnée d’une équipe d’intervenants passionnés.

Adultes et enfants s’y retrouvent dans la bonne humeur afin d’aborder sereinement l’enseignement de la musique, du chant ou de la danse.