Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille », Centre Jacques Tati, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Centre Jacques Tati · Angers
Informations pratiques
Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille » Samedi 19 septembre, 15h00 Centre Jacques Tati Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conçue à l’occasion des 40 and d’Angers Ville d’Art et d’Histoire, le service Angers Patrimoine a réalisé cette malle itinérante pour parler du patrimoine et du développement urbain dans les quartiers de la ville. Des jeux, des parcours et divers documents vous invitent à découvrir votre quartier et le reste de la ville autrement.
Pour sa première sortie, le quartier de Belle-Beille est mis à l’honneur.
RDV à la bibliothèque du Centre Jacques-Tati.
Centre Jacques Tati 5 rue Eugénie-Mansion Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Conçue à l’occasion des 40 and d’Angers Ville d’Art et d’Histoire, le service Angers Patrimoine a réalisé cette malle itinérante pour parler du patrimoine et du développement urbain dans les de la et…
© Angers Patrimoine_visuel Malle
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