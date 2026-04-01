Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille », Centre Jacques Tati, Angers

Informations pratiques

Animation autour de la Malle « Angers Patrimoine en vadrouille » Samedi 19 septembre, 15h00 Centre Jacques Tati Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conçue à l’occasion des 40 and d’Angers Ville d’Art et d’Histoire, le service Angers Patrimoine a réalisé cette malle itinérante pour parler du patrimoine et du développement urbain dans les quartiers de la ville. Des jeux, des parcours et divers documents vous invitent à découvrir votre quartier et le reste de la ville autrement.

Pour sa première sortie, le quartier de Belle-Beille est mis à l’honneur.

RDV à la bibliothèque du Centre Jacques-Tati.

Centre Jacques Tati 5 rue Eugénie-Mansion Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Conçue à l’occasion des 40 and d’Angers Ville d’Art et d’Histoire, le service Angers Patrimoine a réalisé cette malle itinérante pour parler du patrimoine et du développement urbain dans les de la et…

© Angers Patrimoine_visuel Malle