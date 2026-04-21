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Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay

Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay

Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Parthenay

Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Jeux et activités autour de la mallette pédagogique Paysage pour une immersion numérique moderne dans l’art, la culture et le patrimoine.

A 14h30 Paysages impressionnistes (durée 1h)
A 16h00 Les quatre saisons du paysage (durée 1h)

Public familial, à partir de 7 ans. Sur réservation.   .

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

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English : Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux

L’événement Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine

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