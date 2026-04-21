Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay

Parthenay

Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:30:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Jeux et activités autour de la mallette pédagogique Paysage pour une immersion numérique moderne dans l’art, la culture et le patrimoine.

A 14h30 Paysages impressionnistes (durée 1h)

A 16h00 Les quatre saisons du paysage (durée 1h)

Public familial, à partir de 7 ans. Sur réservation. .

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux

L’événement Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine