Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay
Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Musée d’art et d’histoire Parthenay samedi 24 octobre 2026.
Parthenay
Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux
Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:30:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Jeux et activités autour de la mallette pédagogique Paysage pour une immersion numérique moderne dans l’art, la culture et le patrimoine.
A 14h30 Paysages impressionnistes (durée 1h)
A 16h00 Les quatre saisons du paysage (durée 1h)
Public familial, à partir de 7 ans. Sur réservation. .
Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux
L’événement Animation avec la Micro-Folie de Saint-Pardoux Parthenay a été mis à jour le 2026-04-21 par CC Parthenay Gâtine
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