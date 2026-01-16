Animation avec Samy au Domaine Delaunay Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire

Animation avec Samy au Domaine Delaunay

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 46.1 – 46.1 – 46.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 12:00:00

fin : 2026-09-23 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-10 2026-09-22 2026-09-23

Venez vivre une journée Vendange au Vignoble Delaunay avec Sami à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Partageons ensemble une journée de convivialité, de découvertes et de gourmandise au cœur du Vignoble Delaunay!

Programme de la journée

-12h00 Déjeuner gastronomique au Domaine Delaunay Menu Un plat = Un vin

-Animation dansante par Samy pendant et après le repas. Surprise suivant le nombre de participants !

17h00 Verre de l’amitié

Brioche et café pour conclure cette journée en toute convivialité. .

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 08 39 contact@delaunay-mws.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience a grape harvest day at Vignoble Delaunay with Sami in Montjean-sur-Loire between Angers and Nantes.

L’événement Animation avec Samy au Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges