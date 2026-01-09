Animation Bubble Foot sur la plage

Plage du Nau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Nouvelle variante du football animée par PLEIN GAZ LOISIR, le bubble foot se joue dans une bulle de protection pour bumper vos adversaires. Fun garanti sur une partie de bubble foot. Défoulez-vous avec votre protection pour marquer des buts, ou bumper les autres joueurs sans danger. Eclatez-vous à fêter vos buts sur des actions d’anthologie !

A partir de 12 ans. .

Plage du Nau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Bubble Foot sur la plage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44