Animation Cet été, économisons l’eau ! Office de tourisme communautaire Châtelaillon-Plage
lundi 17 août 2026 · Office de tourisme communautaire · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Animation Cet été, économisons l’eau !
Office de tourisme communautaire 5 avenue de Strasbourg Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 13:45:00
fin : 2026-08-17 14:30:00
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-24
Les 17 et 24 août, de 13h45 à 14h30, venez participer aux animations Cet été, économisons l’eau ! à l’Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage et découvrez des gestes simples pour préserver l’eau au quotidien.
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Office de tourisme communautaire 5 avenue de Strasbourg Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97 contact@chatelaillon-plage-tourisme.fr
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English : Let’s Save Water This Summer! Campaign
On August 17 and 24, from 1:45 p.m. to 2:30 p.m., come join the “Let’s Save Water This Summer!” activities at the Châtelaillon-Plage Tourist Office and learn simple ways to conserve water in your daily life.
L’événement Animation Cet été, économisons l’eau ! Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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