ANIMATION CHAUVE-SOURIS Nissan-lez-Enserune
lundi 24 août 2026 · Nissan-lez-Enserune
Informations pratiques
Nissan-lez-Enserune
ANIMATION CHAUVE-SOURIS
Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Partez à la découverte des chauves souris et de leur mystères… Mode de vie, alimentation, moyen de déplacement et de communication, les reines de la nuit n’auront plus de secret pour vous après vous être mis dans la peau d’une colonie pendant un jeu accessible à tous dès 5ans.
Partez à la découverte des chauves souris et de leur mystères… Mode de vie, alimentation, moyen de déplacement et de communication, les reines de la nuit n’auront plus de secret pour vous après vous être mis dans la peau d’une colonie pendant un jeu accessible à tous dès 5ans. A la tombé de la nuit, accompagné d’un chiroptérologue (= expert en chauve-souris) de l’association Groupe chiroptère languedoc Roussillon et équipé de détecteurs ultrasons, vous partirez à leur rencontre lors d’une balade crépusculaire. .
Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 42 89 33 25
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English : ANIMATION CHAUVE-SOURIS
Discover bats and their mysteries? Lifestyle, diet, means of travel and communication, the queens of the night will no longer hold any secrets for you once you’ve put yourself in the shoes of a colony during a game accessible to everyone aged 5 and over.
L’événement ANIMATION CHAUVE-SOURIS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE
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