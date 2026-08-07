FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CLAUDE ECKEN UNE VIE POUR UN CANAL Nissan-lez-Enserune
jeudi 3 septembre 2026 · Nissan-lez-Enserune
Informations pratiques
Nissan-lez-Enserune
FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CLAUDE ECKEN UNE VIE POUR UN CANAL
17 Rue Marcel Pagnol Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
La nouvelle édition du Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne débutera le vendredi 21 août 2026, et c’est toujours GRATUIT (réservation obligatoire).
Conférence de Claude Ecken Une vie pour un canal ( de l’idée à la réalisation de Paul Riquet) l’auteur Claude Ecken présentera le projet de Pierre-Paul Riquet, qui a consacré sa vie à la construction du canal du Midi, entre Toulouse et l’étang de Thau, au XVIIe siècle avec beaucoup de détails et de faits historiques .
17 Rue Marcel Pagnol Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 73 70 32 45 festival@ladomitienne.com
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English : FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CLAUDE ECKEN UNE VIE POUR UN CANAL
The new edition of the InvitationS Patrimoine en Domitienne Festival will begin on Friday, August 21, 2026, and admission is still FREE (reservations required).
L’événement FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: CLAUDE ECKEN UNE VIE POUR UN CANAL Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT LA DOMITIENNE
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