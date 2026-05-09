Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus Bateau Kapalouest La Rochelle

Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus Bateau Kapalouest La Rochelle dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Bateau Kapalouest

Adresse : Avenue Michel Crépeau

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:50:00

Tarif : 40 40 40 Tarif unique avec deux consos offerte

La Rochelle

Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif unique avec deux consos offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:50:00
fin : 2026-08-16 21:50:00

Date(s) :
2026-06-21 2026-08-16

Une croisière unique à bord du Columbus ! Venez faire vos meilleurs pas de danse !
  .

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67  infos@kapalouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique cruise aboard the Columbus! Come and do your best dance steps!

L’événement Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)