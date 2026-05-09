Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus Bateau Kapalouest La Rochelle

La Rochelle

Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus

Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif unique avec deux consos offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:50:00

fin : 2026-08-16 21:50:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-08-16

Une croisière unique à bord du Columbus ! Venez faire vos meilleurs pas de danse !

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Bateau Kapalouest Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 97 67 infos@kapalouest.com

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English :

A unique cruise aboard the Columbus! Come and do your best dance steps!

L’événement Animation Croisière Kapevent -Soirée Discolumbus La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle