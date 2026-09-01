Animation dansante au Domaine Delaunay Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Animation dansante au Domaine Delaunay

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 12:00:00

fin : 2026-09-29 17:30:00

Date(s) :

2026-09-29

Animation dansante auvignoble au Domaine Delaunay à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Animation Dansante de Printemps au Domaine

Célébrez le printemps lors d’une journée festive et gourmande au cœur du vignoble. Une expérience conviviale mêlant gastronomie, vins du Domaine et animation dansante, pour partager un moment chaleureux et animé.

Au programme

12h00 Déjeuner gastronomique au Domaine

Menu accords mets et vins Un plat = Un vin .

Découverte des vins du Domaine tout au long du repas.

Animation dansante pendant et après le déjeuner, dans une ambiance festive et conviviale.

17h00 Verre de l’amitié

Moment de partage autour d’un verre, accompagné de brioche et café, pour clôturer la journée.

Au menu

– Gouline angevine (duxelles de champignons farcis, tomates, mâche) Rosé de Loire

– Dos de merlu, écrasé de carottes Anjou Blanc

– Mijoté de bœuf au vin d’Anjou, gratin dauphinois Anjou Rouge

– Assiette de deux fromages et salade Anjou Villages

– Brioche perdue Crémant de Loire

– Café .

Domaine Delaunay 24 rue Daudet Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 08 39 contact@delaunay-mws.com

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English :

Vineyard dance entertainment at Domaine Delaunay in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes.

L’événement Animation dansante au Domaine Delaunay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges