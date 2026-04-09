Animation de Danses et Percussions Africaines Parc du Berry Rennes
Animation de Danses et Percussions Africaines Parc du Berry Rennes samedi 25 avril 2026.
Animation de Danses et Percussions Africaines Parc du Berry Rennes Samedi 25 avril, 11h30 Ille-et-Vilaine
Un moment de partage à travers un Bal Poussière dans le cadre de l’inauguration de la piscine de Villejean.
L’association Synzhoi vous propose une animation de Percussions et Danses d’Afrique de l’Ouest. C’est une invitation à partager un moment d’énergie collective.
Le samedi 25 avril à partir de 11h30 sur la Dalle Kennedy à travers une déambulation musicale puis à 12h10 au parc du Berry pour un Bal Poussière tous ensemble.
Venez massivement vous exprimer à travers les mouvements et les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
C’est gratuit et ouvert à tout le monde.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-25T11:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-25T12:30:00.000+02:00
1
synzhoi@gmail.com
Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes 9 avril 2026
- Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 avril 2026
- JAY-JAY JOHANSON CABARET BOTANIQUE Rennes 10 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DE RENNES Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026