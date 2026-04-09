Animation de Danses et Percussions Africaines Parc du Berry Rennes Samedi 25 avril, 11h30 Ille-et-Vilaine

Un moment de partage à travers un Bal Poussière dans le cadre de l’inauguration de la piscine de Villejean.

L’association Synzhoi vous propose une animation de Percussions et Danses d’Afrique de l’Ouest. C’est une invitation à partager un moment d’énergie collective.

Le samedi 25 avril à partir de 11h30 sur la Dalle Kennedy à travers une déambulation musicale puis à 12h10 au parc du Berry pour un Bal Poussière tous ensemble.

Venez massivement vous exprimer à travers les mouvements et les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

C’est gratuit et ouvert à tout le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T12:30:00.000+02:00

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synzhoi@gmail.com

Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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