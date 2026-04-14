Animation de Danses et Percussions Africaines, Parc du Berry, Rennes

Animation de Danses et Percussions Africaines Samedi 25 avril, 11h30 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

L’association Synzhoi vous propose une animation de Percussions et Danses d’Afrique de l’Ouest. C’est une invitation à partager un moment d’énergie collective.

Le samedi 25 avril à partir de 11h30 sur la Dalle Kennedy à travers une déambulation musicale puis à 12h10 au parc du Berry pour un Bal Poussière tous ensemble.

Venez massivement vous exprimer à travers les mouvements et les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

C’est gratuit et ouvert à tout le monde.

Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « synzhoi@gmail.com »}]

Un moment de partage à travers un Bal Poussière dans le cadre de l’inauguration de la piscine de Villejean. Danse-Percussion-Chant

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