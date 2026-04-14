Animation de Danses et Percussions Africaines, Parc du Berry, Rennes
Animation de Danses et Percussions Africaines, Parc du Berry, Rennes samedi 25 avril 2026.
Animation de Danses et Percussions Africaines Samedi 25 avril, 11h30 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00
L’association Synzhoi vous propose une animation de Percussions et Danses d’Afrique de l’Ouest. C’est une invitation à partager un moment d’énergie collective.
Le samedi 25 avril à partir de 11h30 sur la Dalle Kennedy à travers une déambulation musicale puis à 12h10 au parc du Berry pour un Bal Poussière tous ensemble.
Venez massivement vous exprimer à travers les mouvements et les rythmes d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
C’est gratuit et ouvert à tout le monde.
Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « synzhoi@gmail.com »}]
Un moment de partage à travers un Bal Poussière dans le cadre de l’inauguration de la piscine de Villejean. Danse-Percussion-Chant
Mamylove
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