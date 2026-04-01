Animation de dessin par les Urban Sketchers, place saint Eloi, Angers

Informations pratiques

Animation de dessin par les Urban Sketchers Dimanche 20 septembre, 11h00 place saint Eloi Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Venez à la rencontre des Urban Sketchers angevins et dessinez avec eux sur les jolies places angevines. Partagez un moment créatif avec des passionnés de dessin.

place saint Eloi Place Saint-Eloi Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire

Venez à la rencontre des Urban Sketchers angevins et dessinez avec eux sur les jolies places angevines. Partagez un moment créatif avec des passionnés de dessin.