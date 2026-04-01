Animation de dessin par les Urban Sketchers, place saint Eloi, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · place saint Eloi · Angers
Informations pratiques
Animation de dessin par les Urban Sketchers Dimanche 20 septembre, 11h00 place saint Eloi Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Venez à la rencontre des Urban Sketchers angevins et dessinez avec eux sur les jolies places angevines. Partagez un moment créatif avec des passionnés de dessin.
place saint Eloi Place Saint-Eloi Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez à la rencontre des Urban Sketchers angevins et dessinez avec eux sur les jolies places angevines. Partagez un moment créatif avec des passionnés de dessin.
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visite commentée Histoire et Architecture du Château d’Angers Angers 10 septembre 2026
- Webinaire – Présentation du BPREA à distance, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 10 septembre 2026
- Les Accroche-cœurs Angers 11 septembre 2026
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026