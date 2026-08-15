Animation de modélisme naval Plan d’eau Rochechouart

Informations pratiques

Rochechouart

Animation de modélisme naval

Plan d’eau Les Palenes Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez découvrir la magie du modélisme à travers une animation originale et conviviale au bord du plan d’eau de Rochechouart. Les passionnés de bateaux miniatures vous feront vivre un véritable spectacle naval avec de nombreux modèles naviguant sur l’eau. Pour les amateurs de sensations et de tout-terrain, place également au crawler avec un parcours spécialement aménagé, idéal pour admirer ces petits véhicules franchir obstacles, rochers et terrains accidentés. Une belle occasion de partager un moment en famille ou entre amis, de découvrir ces univers fascinants et d’échanger avec les passionnés. Petite restauration et buvette sur place pour prolonger agréablement ce rendez-vous ouvert à tous. .

Plan d’eau Les Palenes Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 94 62 11 miniflotte87@orange.fr

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English : Animation de modélisme naval

L’événement Animation de modélisme naval Rochechouart a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin