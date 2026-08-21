Animation de photographie argentique ambulante – Association La Photo Sensible, Musée d’histoire de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Animation de photographie argentique ambulante – Association La Photo Sensible Samedi 19 septembre, 14h00 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En écho à l’exposition consacrée à la famille Detaille, héritière de l’atelier marseillais fondé par Félix Nadar, cet atelier propose de remonter aux origines de l’image à travers un dispositif ambulant inspiré des pratiques populaires de la fin du XIXᵉ siècle. À l’aide d’une chambre photographique centenaire faisant également office de laboratoire, les participants découvrent en direct toutes les étapes de réalisation d’un portrait : prise de vue, développement du négatif et tirage en positif. Cette expérience permet de mieux comprendre les gestes, les techniques et les pratiques des photographes de cette époque avant de repartir avec son propre portrait argentique.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

En écho à l’exposition consacrée à la famille Detaille, héritière de l’atelier marseillais fondé par Félix Nadar, cet atelier propose de remonter aux origines de l’image à travers un dispositif des À…

Association La Photo Sensible