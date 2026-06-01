Animation, Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz, Paris
Animation, Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz, Paris dimanche 21 juin 2026.
Animation Dimanche 21 juin, 18h30 Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Deux groupes se partageront la soirée : Ren Gamma (pop, rock) et « Un peu de Joa » (blue, rock, reggae)
Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz 2 boulevard de l’hôpital, 75005 Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France
Deux groupes se partageront la soirée : Ren Gamma (pop, rock) et « Un peu de Joa » (blue, rock, reggae)
©MENYE
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