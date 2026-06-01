Animation, Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz, Paris

Animation Dimanche 21 juin, 18h30 Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Deux groupes se partageront la soirée : Ren Gamma (pop, rock) et « Un peu de Joa » (blue, rock, reggae)

Devant le restaurant McDonald’s Gare d’Austerlitz 2 boulevard de l’hôpital, 75005 Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Deux groupes se partageront la soirée : Ren Gamma (pop, rock) et « Un peu de Joa » (blue, rock, reggae)

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