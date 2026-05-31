Monsieur Choufleuri Restera Chez Lui Le… – Opéra bouffe d’Offenbach, Place des Petits-Pères – 75002, Paris

Monsieur Choufleuri Restera Chez Lui Le… – Opéra bouffe d’Offenbach Dimanche 21 juin, 18h30 Place des Petits-Pères – 75002 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:30:00+02:00

Monsieur Choufleuri restera chez lui ce soir, pour recevoir le tout Paris. Il a pensé à tout : le menu, le champagne, la musique… Sa famille Ernestine, tout juste sortie de pension, aimerait inviter son amoureux, mais le père refuse. Une lettre reçue l’après-midi même va l’obliger à improviser.

Les Bavards est une troupe lyrique de chambre, composée de quatorze musiciens amateurs (cinq chanteurs et neuf instrumentistes) et d’un metteur en scène, qui se sont donné pour objectif de faire vivre la musique lyrique auprès d’un public non-initié, pour leur faire découvrir, ou redécouvrir, un répertoire peu joué.

Fondée en 2023, par Thierry Mallet, Béatrice Beaupère et Thibaud Mercier, la troupe produit ainsi chaque année une opérette en un acte du XIXe siècle. En plus de quatre dates grand public, la troupe se représente dans des lieux où l’accès à la culture est plus difficile, tels que l’hôpital Necker des enfants malades et dans l’Ehpad Oasis du 18e. Après vous avoir monté Le Financier et le Savetier, et L’Île de Tulipatan, Les Bavards vous présent Monsieur Choufleuri Restera Chez Lui Le…

Spectacle d’une heure environ.

Place des Petits-Pères – 75002 place des Petits-Pères Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France

### **Monsieur Choufleuri** restera chez lui ce soir, pour recevoir le tout Paris. Il a pensé à tout : le menu, le champagne, la musique… Sa famille Ernestine, tout juste sortie de pension, aimerait …

©Marine Colsenet