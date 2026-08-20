Animation « Devine ton patrimoine », Musée Raymond Lafage, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Animation « Devine ton patrimoine » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Animation du jeu « Devine ton patrimoine »

Samedi après-midi, Amélie Boyer, photographe du patrimoine à l’inventaire général sera présente au musée pour animer le jeu « Devine ton patrimoine ! ».

En équipe, faites deviner des éléments du patrimoine de la Région Occitanie en trois manches : avec des phrases, en un seul mot et en dessinant !

Venez passer une belle après-midi à vous amuser sous les arcades devant le musée, en famille ou entre amis, à l’occasion de cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine !

Vous pourrez ensuite poursuivre en entrant au musée visiter l’exposition du moment : la Triennale internationale de gravure en taille-douce de Lisle-sur-Tarn, présentant près de 300 estampes originales d’artistes du monde entier !

Musée Raymond Lafage 9 Place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn, France Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie +33563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com Labellisé Musée de France, le Musée Raymond Lafage se consacre aux arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours.

Vous y découvrirez une large collection d’œuvres de Raymond Lafage, artiste dessinateur et graveur, né à Lisle-sur-Tarn en 1656. “Michel-Ange” de son époque, ce génie du dessin fréquenta l’atelier de Jean-Pierre Rivalz à Toulouse puis l’Académie Royale à Paris avant de partir pour l’Italie, où il obtient le premier prix de la prestigieuse Académie Saint-Luc à Rome.

Le musée propose également une présentation des techniques de gravure et d’estampe. Le parcours présente une importante collection de lithographies d’Honoré Daumier ; une eau-forte de Manet ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; une sélection sans cesse enrichie d’éminents graveurs contemporains tels que Mikio Watanabe, maître de la manière noire, Gérard Trignac, deux fois lauréat du prix Velázquez,… et tant d’autres que nous vous invitons à venir découvrir ! Au centre de la bastide – parking à proximité. Arrêt de bus et gare à moins de 10min à pied.

Animation du jeu « Devine ton patrimoine »

© Vincent Boutin – Musée Raymond Lafage