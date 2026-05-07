Animation Du fil à l’aiguille au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Eglise Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Animation Du fil à l’aiguille au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Visite thématique et atlier Du fil à l’aiguille L’art du textile s’installe au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Animation Du fil à l’aiguille L’art du textile s’installe au Musée

De la fibre au vêtement, percez les secrets des métiers du fil et créez votre œuvre personnalisée !

Le Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine (Mauges-sur-Loire, 49) invite les jeunes de 8 à 15 ans à une immersion tactile et créative dans l’univers de la mode et de l’artisanat textile d’autrefois.

Un parcours entre tradition et modernité

L’épopée du fil (30 min) Comment transforme-t-on une fibre brute en un vêtement fini ? Les participant·es découvrent les étapes de fabrication et les outils historiques qui ont façonné notre quotidien.

Un moment d’échange privilégié Ne manquez pas la rencontre avec une artisane dentelière . Un moment privilégié pour observer la précision des gestes et la finesse de cet artisanat d’art.

Atelier Art Filaire Place à la création ! En utilisant la technique de l’art filaire, chaque enfant ou adolescent·e réalise l’initiale de son prénom. Patience et dextérité seront au rendez-vous pour tisser un motif graphique unique.

Chacun·e repart avec sa création originale, une décoration murale tendance et personnalisée. .

Place de l’Eglise Musée des Métiers Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

Du fil à l?aiguille themed tour and workshop: The art of textiles at the Musée des Métiers in Saint-Laurent-de-la-Plaine

L’événement Animation Du fil à l’aiguille au Musée des Métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges