Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur, Musée archéologique, Saintes

Informations pratiques

Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur 19 et 20 septembre Musée archéologique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Jauge limitée. Plusieurs sessions sur le créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’un des objets les plus précieux du musée est en péril ! En suivant les règles du célèbre jeu de l’oie, découvre le métier de conservateur du patrimoine et sauve cet objet afin qu’il puisse être exposé au musée.

Nombre de places limité.

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. Restitutions graphiques et borne interactive.

L’un des objets les plus précieux du musée est en péril ! En suivant les règles du célèbre jeu de l’oie, découvre le métier de conservateur du patrimoine et sauve cet objet afin qu’il puisse être au …

©Ville de Saintes