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Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur, Musée archéologique, Saintes

samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique · Saintes

Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur, Musée archéologique, Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée archéologique
Adresse
Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Jauge limitée. Plusieurs sessions sur le créneau.

Animation en famille : le jeu de l’oie du conservateur 19 et 20 septembre Musée archéologique Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Jauge limitée. Plusieurs sessions sur le créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’un des objets les plus précieux du musée est en péril ! En suivant les règles du célèbre jeu de l’oie, découvre le métier de conservateur du patrimoine et sauve cet objet afin qu’il puisse être exposé au musée.
Nombre de places limité.

Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546906280 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/culture/musees Ce musée rappelle la grandeur de Mediolanum, la Saintes antique, l’une des plus grandes villes de Gaule romaine. De nombreux objets retrouvés lors des multiples fouilles archéologiques en témoignent. Restitutions graphiques et borne interactive.
L’un des objets les plus précieux du musée est en péril ! En suivant les règles du célèbre jeu de l’oie, découvre le métier de conservateur du patrimoine et sauve cet objet afin qu’il puisse être au …

©Ville de Saintes

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