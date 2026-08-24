Animation en famille Quand les tableaux prennent vie Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Animation en famille Quand les tableaux prennent vie

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Du musée à la médiathèque à la poursuite de l’IA

Grâce à l’IA, animez les tableaux du musée Mandet en mettant en mouvement les personnages, les paysages et les objets représentés.

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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

From the Museum to the Media Center to the Pursuit of AI

Thanks to AI, bring the paintings at the Mandet Museum to life by animating the characters, landscapes, and objects depicted in them.

L’événement Animation en famille Quand les tableaux prennent vie Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic