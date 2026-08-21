Riom à travers ses cartes postales anciennes, Médiathèque des Jardins de la Culture, Riom
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque des Jardins de la Culture · Riom
Informations pratiques
Riom à travers ses cartes postales anciennes 18 et 19 septembre Médiathèque des Jardins de la Culture Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
En association avec L’Atelier Photo Riomois, de l’Amicale laïque de Riom, la médiathèque des Jardins de la Culture vous propose de découvrir ses collections de cartes postales anciennes et une galerie de photographies de la prison du 1er au 19 septembre.
Venez vous plonger dans l’histoire de la ville et redécouvrir des lieux familiers sous un jour nouveau !
Médiathèque des Jardins de la Culture 2 ter faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 73 64 63 00 https://reseaubibliotheques.rlv.eu
En association avec L’Atelier Photo Riomois, de l’Amicale laïque de Riom, la médiathèque des Jardins de la Culture vous propose de découvrir ses collections de cartes postales anciennes et une de de …
©Médiathèque des Jardins de la Culture – Riom Limagne et Volcans
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