Point rencontre sur les appareils photographiques du XIXè siècle à aujourd’hui, Médiathèque des Jardins de la Culture, Riom
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque des Jardins de la Culture · Riom
Informations pratiques
Point rencontre sur les appareils photographiques du XIXè siècle à aujourd’hui Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque des Jardins de la Culture Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
L’association clermontoise Le Labomatik propose une rétrospective sur l’évolution de l’appareil photo du XIXè à aujourd’hui. Découvrez les différents modèles et admirez les plaques de verre du début du XXè siècle.
Médiathèque des Jardins de la Culture 2 ter faubourg de la Bade 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 73 64 63 00 https://reseaubibliotheques.rlv.eu
L’association clermontoise Le Labomatik propose une rétrospective sur l’évolution de l’appareil photo du XIXè à aujourd’hui. Découvrez les différents modèles et admirez les plaques de verre du début…
© Médiathèque des Jardins de la Culture – Riom Limagne et Volcans
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