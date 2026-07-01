RIOM À TRAVERS LES ÂGES : BALADE HISTORIQUE, Tour de l’Horloge, Riom

Informations pratiques

RIOM À TRAVERS LES ÂGES : BALADE HISTORIQUE 19 et 20 septembre Tour de l’Horloge Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Classé secteur sauvegardé en 1967, le centre historique de Riom est aujourd’hui Site patrimonial remarquable. Des origines médiévales aux embellissements du XVIIIe siècle, en passant par le faste des apanages, toute l’histoire de la capitale de l’ancienne Auvergne vous est contée.

Réservation 04 73 38 99 94 ou sur www.rlv.eu

Tour de l’Horloge 5 Rue de l’Horloge, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473389994 https://www.ville-riom.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-differents-monuments/la-tour-de-l-horloge.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 38 99 94 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rlv.eu »}] [{« link »: « http://www.rlv.eu »}] Ancien beffroi de la ville de Riom, reconstruit à la Renaissance sur sa base médiévale datant de 1391.

La tour de l’Horloge abrite une salle d’interprétation du patrimoine complétée d’une collection de maquettes tactiles. L’accès à la plateforme sommitale, permet la découverte d’une vue imprenable sur la ville, véritable invitation à la lecture du paysage urbain.

Classé secteur sauvegardé en 1967, le centre historique de Riom est aujourd’hui Site patrimonial remarquable. Des origines médiévales aux embellissements du XVIIIe siècle, en passant par le faste des…

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