VISITE DE L’ANCIEN BEFFROI DE LA VILLE, Tour de l’Horloge, Riom

Informations pratiques

VISITE DE L’ANCIEN BEFFROI DE LA VILLE 19 et 20 septembre Tour de l’Horloge Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la ville et de ses quartiers, mais aussi celle du territoire du Pays d’art et d’histoire avant de profiter d’une vue imprenable sur le territoire de Riom Limagne et Volcans ainsi que sur la Chaîne des Puys inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le + Livrets-jeux à retirer gratuitement pour les enfants de 6-12 ans.

Tour de l’Horloge 5 Rue de l’Horloge, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473389994 https://www.ville-riom.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-differents-monuments/la-tour-de-l-horloge.html Ancien beffroi de la ville de Riom, reconstruit à la Renaissance sur sa base médiévale datant de 1391.

La tour de l’Horloge abrite une salle d’interprétation du patrimoine complétée d’une collection de maquettes tactiles. L’accès à la plateforme sommitale, permet la découverte d’une vue imprenable sur la ville, véritable invitation à la lecture du paysage urbain.

Découvrez l’histoire de la ville et de ses quartiers, mais aussi celle du territoire du Pays d’art et d’histoire avant de profiter d’une vue imprenable sur le territoire de Riom Limagne et Volcans la…

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