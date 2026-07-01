VISITE DE LA SAINTE-CHAPELLE, Sainte-Chapelle, Riom

Informations pratiques

VISITE DE LA SAINTE-CHAPELLE Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Sainte-Chapelle Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La Sainte-Chapelle est une parfaite illustration du gothique flamboyant en Auvergne. Depuis le XIXe siècle, elle fait partie des bâtiments de la cour d’appel qui a remplacé le palais ducal. Ses verrières ont été restaurées entre 2014 et 2017.

Le + Exposition permanente et maquette tactile.

Sainte-Chapelle Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473389994 https://www.ville-riom.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-differents-monuments/sainte-chapelle.html La cour d’appel édifiée dans son état actuel à partir de 1831 remplace le palais que Jean de Berry s’était fait édifier par Guy de Dammartin de 1382 à 1389 et dont ne subsiste que la Sainte Chapelle (1395) , ainsi que quelques fragments (porte, balustrade et rampe d’escalier) conservés au château de Jozerand. La cour d’appel, accolée à la Sainte-Chapelle, s’organise autour d’une cour carrée, et l’étage est desservi par un escalier monumental. La cour intérieure semble avoir été inspirée par les cortili des palais italiens de la seconde Renaissance ou de l’époque baroque. L’escalier monumental occupe tout un corps de bâtiment. Les quatre murs noyaux de cet escalier sont appareillés et percés de grandes arcades en plein cintre retombant sur des piliers rectangulaires. Le départ de la rampe de la seconde volée est orné de deux lampadaires monumentaux à quatre feux.

Cet édifice constitue un bon exemple de l’architecture néo-classique en France.

La Sainte-Chapelle est une parfaite illustration du gothique flamboyant en Auvergne. Depuis le XIXe siècle, elle fait partie des bâtiments de la cour d’appel qui a remplacé le palais ducal. Ses ont …

©RLV