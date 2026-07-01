LES COULISSES D’UNE SALLE DE SPECTACLE, Rexy Théâtre, Riom

Informations pratiques

LES COULISSES D’UNE SALLE DE SPECTACLE Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Rexy Théâtre Puy-de-Dôme

Réservation conseillée 04 73 38 99 94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Poussez les portes du Rexy et découvrez l’envers du décor. Laissez-vous guider à travers son histoire et ses espaces habituellement fermés au public et découvrez les métiers qui œuvrent dans l’ombre pour faire vivre chaque représentation.

Une visite proposée par le Pays d’art et d’histoire et le service Culture de la Ville de Riom.

Tout public à partir de 8 ans.

Réservation conseillée 04 73 38 99 94

Rexy Théâtre Boulevard desaix 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Réhabilité en 1985, après de longues décennies de salle de cinéma, le Rexy est désormais équipé pour accueillir des spectacles. Accueillant depuis 1999 la programmation culturelle Accès Soirs, cette salle est aussi très utilisée par les associations pour des spectacles, des conférences…

Sa superficie est de 1056 m² et sa capacité d’accueil de 540 personnes . Il y a également une salle au rez de chaussé de 70 personnes

Journées européennes du patrimoine

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