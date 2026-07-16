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VISITE DE LA COUR D’APPEL, Cour d’Appel de Riom, Riom

samedi 19 septembre 2026 · Cour d'Appel de Riom · Riom

VISITE DE LA COUR D’APPEL, Cour d’Appel de Riom, Riom

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cour d'Appel de Riom
Adresse
Boulevard Chancelier de l'Hospital, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
63200 Riom
Département
Puy-de-Dôme

VISITE DE LA COUR D’APPEL Samedi 19 septembre, 15h00 Cour d’Appel de Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cour d’appel de Riom ouvre ses portes au public le temps d’une après-midi de découvertes et d’échanges.
Magistrats et agents seront présents tout au long du parcours pour présenter leur rôle au sein de l’institution judiciaire, et répondre aux questions.
Un parcours ludique est également prévu pour les plus jeunes.
Retrouvez plus d’informations sur le site https://www.cours-appel.justice.fr/riom
Contacts : chcab.pp.ca-riom@justice.fr ou chcab.pg.ca-riom@justice.fr
04 73 63 23 35 ou 04 73 63 23 16

Cour d’Appel de Riom Boulevard Chancelier de l’Hospital, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.cours-appel.justice.fr/riom »}, {« link »: « mailto:chcab.pp.ca-riom@justice.fr »}, {« link »: « mailto:chcab.pg.ca-riom@justice.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la cour d’appel de Riom ouvre ses portes au public le temps d’une après-midi de découvertes et d’échanges.

©cour d’appel de Riom

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