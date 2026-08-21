Trésors De la terre d’Auvergne : Des minéraux et des hommes, Musée régional d’Auvergne, Riom

Informations pratiques

Trésors De la terre d’Auvergne : Des minéraux et des hommes 19 et 20 septembre Musée régional d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Auvergne, terre de volcans et de contrastes, abrite une richesse géologique exceptionnelle qui en fait un véritable musée de Minéralogie à ciel ouvert.

À travers cette exposition inédite, le musée vous invite à plonger dans la relation intime entre l’Homme et les minéraux. Ce parcours original mêle sciences de la Terre et regards ethnographiques pour raconter une histoire millénaire.

Vous découvrirez plus de 80 spécimens de roches et de minéraux issus du territoire auvergnat, mis en lumière aux côtés d’objets d’art et d’artisanat, d’outils et de témoignages reflétant la longue histoire qui relie l’Homme aux pierres, ces objets naturels, insolites et précieux resté si longtemps cachés sous Terre.

Une exposition immersive pour petits et grands qui explore la place des roches, minéraux et minerais dans les savoir-faire et les croyances populaires de l’Auvergne. Elle s’adresse à tous les curieux et curieuses de patrimoine naturel, scientifique, artistique et humain.

Musée régional d’Auvergne 10bis Rue Delille, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381731 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-regional-dauvergne-1 La vie agricole occupe ici une large place, travaux des champs, élevage, apiculture, chasse, pêche, viticulture ainsi que différentes formes d’artisanat, féminin ou masculin, fabrication de dentelle ou de chapelets, filage, tissage, taille de la pierre, poterie, vannerie. La salle commune d’une maison de l’est du département donne un exemple de l’habitat auvergnat d’autrefois, mobilier, vaisselle, luminaire, objets de la vie quotidienne évoquent la vie domestique. Naissance, mariage, veuvage, ainsi que jeux, musiques et fêtes – dont celle du saint patron de Riom, saint Amable – évoquent les différents moments de la vie. Le musée s’enorgueillit d’une importante collection de costumes, coiffes et bijoux des différents secteurs d’Auvergne ainsi que d’un fonds important de sculptures religieuses en bois polychrome.

L’Auvergne, terre de volcans et de contrastes, abrite une richesse géologique exceptionnelle qui en fait un véritable musée de Minéralogie à ciel ouvert.

©Fluorite Puy saint Gulmier-Paul Zerfass ©PierreLavina