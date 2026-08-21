Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley, Musée Francisque Mandet, Riom

Informations pratiques

Lumière sculptée de l’artiste Émilie Lemardeley 19 et 20 septembre Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée Mandet consacre son exposition 2026 à Émilie Lemardeley, artiste et designer dont l’œuvre se situe à la frontière du visible et du vibratoire.

Cette exposition réunit un ensemble inédit de pièces en verre soufflé et bronze, deux matériaux que l’artiste approche avec la patience d’un artisan et l’imaginaire d’une conteuse.

Ce face-à face entre pesanteur et transparence produit un langage propre, presque organique : la lumière n’y joue plus le rôle d’un éclairage, mais celui d’une matière première, un phénomène vivant qui traverse, façonne et modifie les formes.

Musée Francisque Mandet 14 Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet-1 Hôtels particuliers datant du XVe et XVIIIe siècle, de style classique, bâti en pierre de Volvic, entre cour et jardin, donnant sur un second bâtiment, reliés par une galerie qui sert de salle d’exposition temporaire.

Le musée Mandet consacre son exposition 2026 à Émilie Lemardeley, artiste et designer dont l’œuvre se situe à la frontière du visible et du vibratoire.

© Exposition Lumière Sculptée Émilie Lemardeley Musée Mandet Riom ©Studio Brinth