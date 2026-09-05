Journées européennes du Patrimoine au Musée Mandet Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Journées européennes du Patrimoine au Musée Régional d’Auvergne

Musée Régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette 43e édition le Musée régional d’Auvergne vous invite à découvrir l’exposition Trésors de la Terre d’Auvergne ainsi que ses collections permanentes dont l’installation des Larmes de Joie de Benoît Dutour

.

Musée Régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 43rd edition, the Auvergne Regional MuseumAuvergne Regional Museum invites you to discover the exhibition “Treasures of the Auvergne Region” as well as its permanent collections, including Benoît Dutour’s installation “Tears of Joy.”

L’événement Journées européennes du Patrimoine au Musée Régional d’Auvergne Riom a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic