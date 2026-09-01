Avec bébé au musée Balade lumineuse Musée Mandet Riom

Informations pratiques

Riom

Avec bébé au musée Balade lumineuse

Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

gratuit pour les assistant·e·s maternel·le·s

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 10:00:00

fin : 2026-10-22 10:45:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-10-22

Promenons-nous dans l’univers enchanté d’Émilie Lemardeley. De la forêt des nymphes aux lueurs colorées des papillons, laissons-nous guider par nos émotions et nos sens…

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Musée Mandet 14 rue de l’hôtel de ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Let’s take a stroll through the enchanting world of Émilie Lemardeley. From the forest of nymphs to the colorful glimmers of butterflies, let’s let our emotions and senses guide us…

L’événement Avec bébé au musée Balade lumineuse Riom a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic