Animation familiale Paroles d’oiseaux Nouveauté 2026 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation familiale Paroles d’oiseaux Nouveauté 2026 !

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

2026-04-24 2026-07-16 2026-07-30

Pourquoi les oiseaux chantent-t-il ? Comment reconnaitre un chant d’oiseau ? Cette animation famille vous fera découvrir les oiseaux du parc et leurs spécificités.

+33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Why do birds sing? How can you recognize a bird song? This family activity will help you discover the park’s birds and their specific characteristics.

