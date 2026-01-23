Animation famille (adultes et enfants) Poterie, peinture au naturel, vannerie décorative Saint-Germain-de-la-Coudre
Animation famille (adultes et enfants) Poterie, peinture au naturel, vannerie décorative Saint-Germain-de-la-Coudre lundi 20 avril 2026.
Animation famille (adultes et enfants) Poterie, peinture au naturel, vannerie décorative
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23
Animation famille (enfants et adultes) sur réservation Poterie Peinture au naturel Vannerie décorative.
Activité modulable selon la saison
Sur réservation. .
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 86 21 93 30 chantaltrevidic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation famille (adultes et enfants) Poterie, peinture au naturel, vannerie décorative
L’événement Animation famille (adultes et enfants) Poterie, peinture au naturel, vannerie décorative Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand