Stage Forge Saint-Germain-de-la-Coudre
Stage Forge
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Tarif : – –
Début : 2026-04-25 13:30:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
2026-04-25
Stage adulte/ado sur réservation thème Forge (initiation et fabrication d’un objet) .
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 86 21 93 30 chantaltrevidic@gmail.com
