Exposition Mémoire de graines au manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre

En 2026 le Manoir de la Fresnaye accueille l’exposition Mémoire de graines

L’artiste Italien Matteo Tassan Din engendre un univers végétale improbable qui repousse toute logique. Tentaculaire, lumineuse et déroutante, chaque plante recule les limites du possible. Un univers luxuriant où l’imaginaire et la création prolifèrent sans frein.

Ouverture

– les week-ends, du 02/05 au 14/06 inclus (14h-18h)

– du 1er juillet au 30 août (13h-19h), fermeture les lundis et mardis sauf mardi 14 juillet

Visites guidées des intérieurs et des extérieurs

Départ des visites toutes les heures

Tarif individuel 5€/adulte

Gratuit pour les 18 ans

Tarif groupe 4€ à partir de 10 personnes, (ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation) .

Manoir de la fresnay Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 95 61 83 66 manoir-de-la-fresnaye@orange.fr

