Exposition Mémoire de graines au manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre samedi 2 mai 2026.
Manoir de la fresnay Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Début : Samedi 2 mai 2026 14:00
fin : 14 juin 2026 18:00
2026-05-02 2026-07-01
En 2026 le Manoir de la Fresnaye accueille l’exposition Mémoire de graines
L’artiste Italien Matteo Tassan Din engendre un univers végétale improbable qui repousse toute logique. Tentaculaire, lumineuse et déroutante, chaque plante recule les limites du possible. Un univers luxuriant où l’imaginaire et la création prolifèrent sans frein.
Ouverture
– les week-ends, du 02/05 au 14/06 inclus (14h-18h)
– du 1er juillet au 30 août (13h-19h), fermeture les lundis et mardis sauf mardi 14 juillet
Visites guidées des intérieurs et des extérieurs
Départ des visites toutes les heures
Tarif individuel 5€/adulte
Gratuit pour les 18 ans
Tarif groupe 4€ à partir de 10 personnes, (ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation) .
Manoir de la fresnay Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 95 61 83 66 manoir-de-la-fresnaye@orange.fr
