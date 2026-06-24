Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Musée Marzelles Marmande
samedi 11 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif
Animé par le collectif Les Collagistes.
Dès 8 ans (accompagné d’un adulte
Gratuit .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif
Highlight of the “Portraits” Exhibition: Festive Collage
L’événement Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne
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