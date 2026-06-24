Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif

Animé par le collectif Les Collagistes.

Dès 8 ans (accompagné d’un adulte

Gratuit .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Festive Collage

L’événement Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne