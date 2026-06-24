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Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Musée Marzelles Marmande

samedi 11 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Marzelles
Adresse
15 Rue Abel Boyé
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif
Temps fort de l’Exposition “Portraits” Collage festif
Animé par le collectif Les Collagistes.
Dès 8 ans (accompagné d’un adulte
Gratuit   .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04  musee@mairie-marmande.fr

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English : Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif

Highlight of the “Portraits” Exhibition: Festive Collage

L’événement Animation Famille au Musée Marzelles Collage festif Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne

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