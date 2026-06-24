Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne Musée Marzelles Marmande

Informations pratiques

Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Temps fort de l’Exposition “Portraits” L’objet de mon héros/héroïne

Temps fort de l’Exposition “Portraits” L’objet de mon héros/héroïne

Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre ! du Centre national du livre

Le seul souvenir qu’a laissé Orphée, sa lyre, immortelle, continue à jouer comme ensorcelée. Voir un héros/héroïne de la littérature à travers l’objet qui l’accompagne, le caractérise, c’est le jeu que l’on vous propose ! Au programme, lecture du mythe d’Orphée, échange sur la version peinte par Abel Boyé puis jeu d’ambiance

Enfants à partir de 8 ans

Gratuit .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

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English : Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne

Highlight of the “Portraits” Exhibition: The Object of My Hero/Heroine

L’événement Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne