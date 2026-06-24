Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne Musée Marzelles Marmande
jeudi 9 juillet 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Temps fort de l’Exposition “Portraits” L’objet de mon héros/héroïne
Temps fort de l’Exposition “Portraits” L’objet de mon héros/héroïne
Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre ! du Centre national du livre
Le seul souvenir qu’a laissé Orphée, sa lyre, immortelle, continue à jouer comme ensorcelée. Voir un héros/héroïne de la littérature à travers l’objet qui l’accompagne, le caractérise, c’est le jeu que l’on vous propose ! Au programme, lecture du mythe d’Orphée, échange sur la version peinte par Abel Boyé puis jeu d’ambiance
Enfants à partir de 8 ans
Gratuit .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne
Highlight of the “Portraits” Exhibition: The Object of My Hero/Heroine
L’événement Animation Famille au Musée Marzelles L’objet de mon héros/héroïne Marmande a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Val de Garonne
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