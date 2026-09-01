Animation famille mosaïque en LEGO® Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Animation famille mosaïque en LEGO®
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
En famille, entre amis, seul ou à plusieurs venez contribuer à la mosaïque participative en LEGO®. Conçue par Mickaël Eymann, finaliste de l’émission Lego Masters , une grande fresque sera réalisée avec les visiteurs.
Pas de réservation , arrivée libre à partir de 10h .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Animation famille mosaïque en LEGO® Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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